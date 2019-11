Mira Feticu in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM spreken we zondagavond met schrijver Mira Feticu over haar recente boek ‘Picasso’s keerzijde’.

De Haagse auteur Mira Feticu beschrijft in haar nieuwe boek ‘Picasso’s keerzijde’ een recent avontuur waar ze vorig jaar in belandde. Na het ontvangen van een mysterieuze brief, reisde ze af naar Roemenië om daar in een bos een gestolen schilderij van Picasso op te graven. Het boek is een weerslag van een opzienbarende reis. Zondagavond is Feticu te gast om over dit boek te spreken.

Tevens in de uitzending een boekentip, muziek, poëzie en de literaire agenda.

