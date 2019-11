Bezwaarmakers over nachtvergunning Opera: “De leefbaarheid in de buurt is kapot”

Financier Groep de Mos was ook verdachte in groot witwas- en gokonderzoek

15-jarige Nathalia maakt mooiste Haagse natuurfoto

Meer in

De 15-jarige Nathalia uit Scheveningen is de winnaar geworden van de fotowedstrijd van de Afdeling Natuur & Milieueducatie van de Gemeente Den Haag. Ze maakte een foto van een zonsondergang, gevangen in de weerspiegeling van een autoruit.

“Wij vonden de foto heel origineel en een mooie combinatie tussen het stadse van een auto met daarin de reflectie van de natuur. De foto is bijna abstract en heeft een mooie compositie met natuurlijk de prachtige zonsondergang en de duinen op de achtergrond”, zo valt uit het jury-ordeel op te maken. Nathalie was zelf ook enthousiast over het door haar gevangen beeld: “Ik vond de tegenstelling van zon, zee en strand tegenover het stadse van de auto erg mooi.”

De ingezonden foto’s zijn gemaakt door Haagse jongeren (10 tot 16 jaar), een aantal foto’s zal een plek krijgen bij de foto-expositie in het atrium van het stadhuis. De wedstrijd werd georganiseerd ter ere van het honderdjarig bestaan van de gemeente-afdeling.

Foto: ter illustratie