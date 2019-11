Financier Groep de Mos was ook verdachte in groot witwas- en gokonderzoek

De Haagse ondernemer Atilla Akyol, die verdachte is in het corruptieonderzoek rond de Haagse ex-wethouder Richard de Mos, was in 2017 verdachte in een groot witwas- en gokonderzoek. Dat blijkt uit politiestukken die door de gemeente zijn verstrekt aan bezwaarmakers tegen de nachtvergunning voor zalencentrum Opera. Akyol is eigenaar van dat zalencentrum.

Het onderzoek staat bekend onder de naam ‘Korenbloem’ en richtte zich op illegaal gokken in Haagse koffiehuizen en internetcafés. Dat gebeurde volgens het OM door computers en licenties voor online goksites te verstrekken aan tientallen koffiehuizen en (internet)cafés. Afgelopen zomer en dit najaar stonden verschillende eigenaren van dit soort zaken voor de rechter. Die legde boetes en werkstraffen op, en er werd geld in beslag genomen.

Akyol is volgens het Openbaar Ministerie inmiddels geen verdachte meer in deze zaak. Waarom hij in 2017 wel als verdachte werd aangemerkt, kan een woordvoerder niet zeggen. Dat de ondernemer verdachte was geweest in een witwaszaak, was voor de gemeente geen aanleiding om een nachtvergunning te weigeren. De ondernemer zelf zegt niets te weten van een onderzoek tegen hem in deze zaak. Verder wil hij niet ingaan op vragen. Zijn advocaat was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Corruptieonderzoek De Mos

Akyol is een geldschieter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond hij ook op de kieslijst voor die partij. Hij is ook opgedoken in het corruptieonderzoek dat nog loopt naar de ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Ook bij hem werd een huiszoeking gedaan. In datzelfde onderzoek wordt ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Nino Davituliani verdacht van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie. Zij is de partner van de broer van Atilla Akyol.

Samen met zijn broer is Atilla Akyol eigenaar van zalencentrum De Opera. Dat is een van de vijf zaken die een omstreden nachtvergunning kregen.