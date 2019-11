Vrouwen vertellen verhalen over migratie, huiselijk geweld, zelbewustzijn en vrouw-zijn in De Vaillant

Haagse aandacht voor goed verlicht fietsen

Bij de fietsenstalling op het Spui werd maandagochtend het sjabloon ‘Zet je licht aan’ op de grond gespoten door wethouder Robert van Asten, hij deed dit samen met Leo Bekker van de ANWB. “Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Juist in deze dagen als het ’s ochtends later licht en al zo vroeg donker wordt is het belangrijk dat je goed zichtbaar bent voor overige weggebruikers”, zegt wethouder Robert van Asten over de actie.

Op het Spui werden groen-gele, Haagse fietslampjes uitgedeeld, tevens werd de fietsverlichting gecontroleerd. “Door goede fietsverlichting neemt het risico dat je in het donker wordt aangereden aanzienlijk af. Fiets veilig en zet je licht aan.”

De gemeente Den Haag ondersteunt acties van de politie, de Haagse fietsenstallingen en de campagnes van Veilig Verkeer Nederland en de ANWB om mensen aan te sporen hun fietsverlichting aan te zetten. In de stad zijn de komende tijd posters en en sjablonen op de weg te vinden die wijzen op het belang van fietsverlichting. Daarnaast houdt de politie fietsverlichtingsacties en ook verschillende fietsenstallingen wijzen op het belang van goede verlichting.

Foto: Arnaud Roelofsz / Gemeente Den Haag