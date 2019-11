Liveblog: Sintvoorieder1 – Dag 1

Den Haag FM zamelt deze week cadeaus in voor kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank en kinderen in opvanghuizen. Want elk kind verdient een cadeau op 5 december! Van 07.00 tot 21.00 uur zenden we live uit op radio en televisie uit vanuit Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat 82. Iedereen kan zijn cadeau live in de uitzending komen doneren. Lees alles over de actie hier. We houden je op de hoogte van dag 1 in dit liveblog.

07.45 Weerman Max Franke doneert het eerste cadeautje

07.10 We zijn los!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Den Haag FM (@denhaagfm) op 17 Nov 2019 om 10:02 (PST)

07.00 uur – Vandaag dag 1 van de actie Sintvoorieder1 op Den Haag FM! We gaan van start.