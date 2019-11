Rode Kruis richt noodopvang daklozen in

Vrijwilligers van het Rode Kruis hebben dit weekend in de Gouwestraat een extra opvanglocatie voor daklozen ingericht. De hulpverleners hebben de opvanglocatie voorzien van veldbedden, dekens en pakketjes met persoonlijke verzorgingsmiddelen. In de stad is de winterkouderegeling van start gegaan. De gemeente biedt deze winter op verschillende locaties, verspreid over de stad, bij vrieskou een slaapplek voor mensen zonder een dak boven hun hoofd.

Vorige week werd bekend dat aan de Twickelstraat en Binckhorstlaan opvang voor daklozen is ingericht. Daar kwam dit weekend de Gouwestraat bij. De verdere opvang van de daklozen wordt verzorgd door het Leger des Heils.