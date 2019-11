Financier Groep de Mos was ook verdachte in groot witwas- en gokonderzoek

Tien jaar cel voor Pakistaan die dreigde met terroristische aanslag op Wilders

De Pakistaan die Geert Wilders bedreigde in een filmpje dat hij op Den Haag Centraal opnam moet 10 jaar de gevangenis in. Dat is vier jaar langer dan het Openbaar Ministerie had geëist. Volgens de rechter is een terroristisch motief bewezen en krijgt Junaid I. daarom een hogere straf dan door het OM was bepleit.

Wilders had vorig jaar een cartoonwedstrijd uitgeschreven voor spotprenten over de profeet Mohammed. De 27-jarige I. hoorde in Frankrijk van deze wedstrijd en kwam naar Den Haag. Hier nam hij op het Centraal Station een filmpje op waarin hij een aanslag aankondigde op de PVV-leider of de Tweede Kamer. ‘Mijn doelwit is die onbeschaafde. Ik zal die hond naar de hel sturen’, zo kondigde I. aan.

De Pakistaan plaatste het filmpje op Facebook, waar het 150.000 keer werd bekeken. Tijdens de behandeling van de zaak verklaarde de Pakistaan dat hij als doel had dat de wedstrijd zou stoppen en dat hij Wilders niet echt wat aan wilde doen. Een dag nadat I. de beelden had geplaatst werd hij op het station aangehouden.