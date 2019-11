Vrouwen vertellen verhalen over migratie, huiselijk geweld, zelbewustzijn en vrouw-zijn in De Vaillant

In theater De Vaillant is komend weekend een theatervoorstelling te zien waarin vrouwen hun verhaal vertellen. Het gaat om waargebeurde verhalen. De vrouwen vertellen over hoe zij naar Nederland zijn gekomen, over huiselijk geweld, groeiend zelfbewustzijn en vrouw-zijn. “Er staan geïsoleerde vrouwen op toneel die voor het eerst met hun verhaal naar buiten treden”, vertelt Stephanie Hermes van de organisatie.

De voorstelling ‘Verborgen Parels & Onze Ogen‘ is in samenwerking gemaakt door het Haags Theaterhuis en Stichting Avrasya, zij vertegenwoordigt vrouwen uit Iran, Turkije, Roemenië, Nederland en Turkmenistan. De voorstelling is te zien op zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 november in theater De Vaillant. De voorstellingen worden tweetalig gespeeld, in het Nederlands en in het Turks.