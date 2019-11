PvdA heeft zorgen over stijging huurprijzen in Den Haag

Burgemeester Johan Remkes te gast in talkshow Spuigasten

Waarnemend burgemeester Johan Remkes is dinsdagavond te gast bij de talkshow Spuigasten in de centrale bibliotheek aan het Spui. Remkes gaat in gesprek over het burgemeesterschap, de functie die hij na het vertek van Pauline Krikke vervult in Den Haag.

Johan Remkes heeft een volle agenda gehad in zijn eerste weken; zo werd er in de Haagse raad gediscussierd over de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling, er was de discussie rondom de Sinterklaas en Den Haag was het toneel van protestacties van boeren, bouwers en leraren.

In de talkshow is dinsdagavond ook aandacht voor de Sinterklaasintocht van afgelopen zaterdag, een dag waarop ook Kick Out Zwarte Piet demonstreerde opde Koekamp. PVV’er Karen Gerbrands en PvdA’er Mikal Tseggai zijn te gast om daarover te praten.

De talkshow Spuigasten in de centrale bibliotheek wordt gemaakt in een samenwerking tussen stichting Debatmeester en AD Haagse Courant, Ivar Lingen en Julia Broos presenteren de gratis toegankelijke talkshow. Talkshow Spuigasten wordt elke derde dinsdag van de maand, tussen 18.00 en 19.00 uur, gemaakt vanuit de bibliotheek aan het Spui.