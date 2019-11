PvdA heeft zorgen over stijging huurprijzen in Den Haag

Helpdesk voor maatschappelijke initiatieven in Escamp

Maatschappelijke initiatieven kunnen vanaf nu met al hun vragen terecht bij de eerste Pop-up Helpdesk in stadsdeel Escamp. De adviseurs van PEP Den Haag gaan de wijk in om gratis persoonlijk advies te geven. Zowel maatschappelijke organisaties als mensen met een goed idee kunnen tot en met 19 december terecht bij de Pop-up Helpdesk.

Bij de helpdesk kunnen initiatieven terecht die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe je een stichting opzet, hoe je vrijwilligers of bestuursleden werft of hoe je bijvoorbeeld een projectplan schrijft. PEP helpt ze graag met advies op maat bij de Pop-up Helpdesk in Escamp. Deze eerste Pop-up Helpdesk is gevestigd in een winkelpand op de Jan Luykenlaan 119.

Als deze eerste Pop-up Helpdesk in stadsdeel Escamp een succes blijkt, zal PEP dit initiatief in de andere stadsdelen herhalen.

Foto: PEP Den Haag.