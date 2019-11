Pimp Your Portiek gaat verder in Moerwijk

Johan Remkes: Waarnemend burgemeester is ‘toevallige passant’

“Waarnemend burgemeester is een toevallige passant waar de stad niet in de eerste plaats in investeert. Je hebt zelf ook niet de neiging om die investering te doen”, dat zei waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, dinsdagavond in de politieke talkshow Spuigasten over zijn politieke rol in de stad.

Remkes herhaalde dat hij tot 1 juli blijft en niet langer. “Dat is geen optie. Ik heb bewust een punt gezet achter mijn actieve carrière. Niet om achter de geraniums te gaan zitten, maar omdat ik het wel mooi vond.” Remkes werd in oktober door Commissaris van de Koning Jaap Smit gevraagd om het burgemeesterschap in onze stad over te nemen na het vertrek van Pauline Krikke.

Sinds zijn aantreden kreeg Remkes als burgemeester onder meer protesterende boeren en bouwers voor zijn kiezen. Ook werd er in de eerste weken van zijn burgemeesterschap in de gemeenteraad gesproken over de toekomst van vreugdevuren met de jaarwisseling. In de talkshow zei Remkes dat begin volgende week meer duidelijk volgt op dat vlak, al blijven aanwijzingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidend.