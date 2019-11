Liveblog Sintvoorieder1: Dankzij Stationary Team door de grens van 1.000 cadeaus

Den Haag FM zamelt deze week cadeaus in voor kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank en kinderen in opvanghuizen. Want elk kind verdient een cadeau op 5 december! Van 07.00 tot 21.00 uur zenden we live uit op radio en televisie uit vanuit Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat 82. Iedereen kan zijn cadeaus live in de uitzending komen doneren. We houden je op de hoogte van dag 2 in dit liveblog.

13.57 Exclusieve beelden van achter de schermen

12.25 De foto’s van de dinsdagochtend

11.23 Belofte van de hoofdredacteur; volgend jaar een nieuw bord!

10.32 Thanks!

10.00 De recap van vanmorgen met Stichting Lotje en Jacco van Leeuwen van supportersvereniging Haagsche Bluf

09.48 Het favoriete cadeau van presentator Justin Verkijk; een dinerbon van Sanasini

09.22 Attentie Sjaak Bral komt vanmiddag!

Ik ben er straks om half 1 om mijn kadootjes te brengen. Doe je mee? Tuurlijk!! @DenHaagFM https://t.co/SeMFQ00lg2 — Sjaak Bral (@SjaakBral) November 19, 2019

09.01 De grote baas was er vanmorgen ook weer!

Dag 2 van de actie #Sintvoorieder1 van @DenHaagFM

Met deze dinsdagochtend onder anderen @HidehoJacco van fans @ADODenHaag @HaagscheBluf070

Cadeautjes inzamelen voor kinderen die het anders niet hebben met #Sinterklaas en jij kunt helpen. Kom naar @BeeldenGeluid aan de Zeestraat. pic.twitter.com/v8iRS3XlGa — Henk Ruijl (@Henkruijl) November 19, 2019

08.43 Tot donderdag GroenLinks Den Haag!

Wij willen een feest voor alle kinderen. ❤🎁Daarom verzamelen we voor #Sintvoorieder1 zoveel mogelijk cadeautjes voor kinderen die opgroeien in armoede. @kapteijns biedt de cadeaus donderdag aan bij @DenHaagFM! Kijk hier hoe jij mee kan helpen 👇https://t.co/cGi2odNMMD — GroenLinks Den Haag (@GroenLinksDH) November 18, 2019

08.03 En het eerste uur is al weer achter de rug

07.12 Dag 2 is begonnen! Dit was gister.

07.00 uur – Vandaag dag 2 van de actie Sintvoorieder1 op Den Haag FM! We gaan van start.