Meedenkers over herinrichting Scheveningse Bosjes gezocht

De gemeente Den Haag gaat met bezoekers de Scheveningse Bosjes verbeteren. Dat blijkt uit een uitnodiging die de gemeente online heeft staan. Op dinsdag 3 december is iedereen welkom om mee te denken over het nieuwe beheerplan voor de Scheveningse Bosjes. Met dit beheerplan wil de gemeente de kwaliteit en diversiteit van planten, struiken, bomen en insecten en dieren in de Scheveningse Bosjes versterken.

De gemeente informeert de buurt ook direct over de plannen voor het verbeteren van de inrichting van het gebied. Zo worden de paden en het meubilair in verschillende fases vernieuwd. De bijeenkomst op 3 december is van 19.00 tot 21.30 uur bij de werklocatie van Omnigroen in de Scheveningse Bosjes aan de Ver Huellweg 3.