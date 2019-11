Pimp Your Portiek gaat verder in Moerwijk

Twaalf jongeren gaan portieken oppimpen in Moerwijk. Het is onderdeel van de actie Pimp Your Portiek; een bijzonder samenwerkingsproject tussen ROC Mondriaan, Bouw MeesterSchilders en Haag Wonen.

Het project leert de studenten niet alleen schilderen. Ze leren ook samenwerken en communiceren met bewoners. En ze leren hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Haag Wonen is blij dat de corporatie ook dit jaar weer portieken kan pimpen. “Het is een unieke leerervaring voor de ROC-studenten én het is goed voor de wijk.”

De twaalf studenten werken tot juni aan het schilderen van portieken van Haag Wonen. Tussendoor evalueren de samenwerkende organisaties het project met de studenten. Ze starten in Moerwijk. Waarschijnlijk zijn ze daar in maart mee klaar. Haag Wonen kiest nog een nieuwe locatie voor de laatste drie maanden.