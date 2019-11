Wethouder haalt honderden ICT-banen uit India

Wethouder Saskia Bruines heeft tijdens haar bezoek aan India de komst van twee Indiase ICT-bedrijven naar Den Haag verwelkomd. Het gaat om JK Technosoft en eMudhra. Beide bedrijven groeien de komende drie jaar met ieder ongeveer 100 werknemers en zorgen voor een forse stimulering van de lokale economie.

Bruines: “Den Haag is een snel groeiende locatie voor technische instellingen en bedrijven in Europa. De komst van JK Technosoft en eMudhra naar onze stad bevestigen dat.”

Tijdens het bezoek aan India staan cybersecurity, ICT en Impact Economy waaronder agricultuur centraal. De wethouder is daar samen met vertegenwoordigers van The Hague Business Agency, The Hague Tech, World Startup Factory, HSD/Innovation Quarter en Greenport.

Foto: Gemeente Den Haag.