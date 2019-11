Sintvoorieder1 Dag 3: met nog twee dagen te gaan is de eindstand vandaag 2860 cadeaus

Herstelwerkzaamheden aan Malieveld begonnen

Meer in

Staatsbosbeheer is woensdag begonnen met het herstellen van het Malieveld. Het grasveld raakte beschadigd na demonstraties door de bouwsector eind oktober. Actievoerders stortten toen grond op sommige delen van het Malieveld. Eerder verzamelden ook honderden tractoren zich op het veld tijdens boerenprotesten, waarbij het gras kapot werd gereden.

Het Malieveld wordt volgens Staatsbosbeheer opnieuw ingezaaid met 600 kilo graszaad. Later zal het veld worden belucht. Dan worden er gaatjes in de grond geprikt zodat er lucht naar binnen kan. De bouwsector en de actiegroepen van de boeren helpen bij het herstel van het Malieveld. Zo zijn er afspraken gemaakt tussen Grond in Verzet en AH Vrij, de vaste aannemer van het Malieveld.

Het herstel gaat nog wel lange tijd duren. Pas in het voorjaar kan het echte herstel beginnen. Sommige delen van het veld zijn met linten afgezet. Het Malieveld ligt er daarom zeker tot de zomer van 2020 gehavend bij.

Foto: Omroep West.