Inval in huis Scheveningen, politie neemt grote hoeveelheid spullen in beslag

Bij een inval in een huis aan de Scholstraat op Scheveningen heeft de politie dinsdag tientallen vermoedelijk gestolen spullen gevonden, waaronder gereedschap. Een Hagenaar van 36 en een 31-jarige vrouw uit Amstelveen zijn aangehouden. Ook de schuur achter het huis lag vol met spullen.

De politie kwam de goederen op het spoor na een tip. Na de inval konden de twee verdachten worden aangehouden. Alle aangetroffen spullen zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of ze daadwerkelijk gestolen zijn. Ook een auto is meegenomen voor onderzoek.

Als het inderdaad om gestolen spullen gaat, dan zal de recherche actief op zoek gaan naar de eigenaren.