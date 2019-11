Sjaak Bral nieuwe Biebfavoriet

Sjaak Bral is de nieuwe Biebfavoriet. Twee maanden lang delen bekende Hagenaars hun favoriete biebboeken met de stad. Eerder was rapper Willie Wartaal al aan de beurt. Bobbi Eden staat binnenkort op de planning.

De actie is om te vieren dat de website van Bibliotheek Den Haag (bibliotheekdenhaag.nl) vernieuwd is. De site is van voor tot achter in een fris en eigentijds jasje gestoken, de bieb spreekt zelf van een website die makkelijker en overzichtelijker in het gebruik is. Zo krijgen bezoekers bijvoorbeeld suggesties om nieuwe titels in de collectie te ontdekken en staan nu ook alle e-books in de onlinebibliotheek.