Ziekenhuismedewerkers staken voor betere CAO

Een groot deel van de ziekenhuizen staken vandaag voor een betere CAO. De medewerkers draaien een zondagsdienst of gaan naar een landelijke bijeenkomst. De onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zitten al sinds maart vast.

De ziekenhuizen zijn niet helemaal dicht. Zorg voor bijvoorbeeld kinderen, kankerpatiënten of in levensbedreigende situaties is gegarandeerd.

HagaZiekenhuizen

De acute zorg gaat door. Een deel van de ingeplande afspraken is reeds afgezegd. Sommige afdelingen zijn gewoon open maar daar wordt een zondagsdienst gedraaid. De Spoedeisende Hulp is open. Dit betekent dat je hier terecht kunt na een verwijzing door uw huisarts of door de huisartsenpost.

HMC Ziekenhuizen

Medewerkers van de drie Haaglanden Medisch Centrum-vestigingen draaien zondagsdiensten. Dat betekent dat patiënten die opgenomen zijn de gewone zorg krijgen. Alle patiënten van wie de afspraak niet doorgaat, zijn afgebeld. De Spoedeisende hulp blijft open en ook mensen die moeten bevallen kunnen gewoon terecht. De zorg aan oncologiepatiënten gaat ook door.