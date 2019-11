Een groen-gele ADO-kerst vieren? Dat kan!

Meer in

Kerst vieren in een groen-gele ADO-trui? Dat moet dit jaar mogelijk worden. De Haagse voetbalclub laat via haar website weten dat ze er voor de komende feestdagen zullen zijn. “Zit jij deze kerst ook in de clubkleuren van ADO Den Haag bij de kerstboom? Steel de show met Kerstmis, net als Shaquille Pinas en Tom Beugelsdijk!”

De truien met daarop teksten als ‘Fene kesgmis’ zijn in de webshop van de club te vinden en zouden in december geleverd moeten worden. ADO Den Haag spreekt van een beperkte oplage van de speciale kersttrui.