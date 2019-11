Sintvoorieder1 Dag 4: GroenLinks brengt met een bakfiets vol cadeaus de teller tot over de 4000

Hagenaars en Hagenezen zingen Sinterklaas kapoentje

Er bestaat een grote kans dat je dit Sinterklaasliedje wel kent: “Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje.” In de actieweek van Den Haag FM voor Sintvoorieder1 vroegen wij onze bezoekers om hun meest zuivere versie van het liedje te zingen. Deze variant -gezongen door onder meer Kim Holland- moet je even gehoord hebben.

Check hier alle informatie over de actie van Den Haag FM voor Sintvoorieder1.