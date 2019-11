Sintvoorieder1 Dag 4: De teller staat al op 2860 cadeaus!

Den Haag FM zamelt deze week cadeaus in voor kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank en kinderen in opvanghuizen. Want elk kind verdient een cadeau op 5 december! Van 07.00 tot 21.00 uur zenden we live uit op radio en televisie uit vanuit Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat 82. Iedereen kan zijn cadeau live in de uitzending komen doneren. We houden je op de hoogte van dag 4 in dit liveblog.

Check hier alle informatie over de actie van Den Haag FM voor Sintvoorieder1.

10.43 Wat een ochtend weer! Van Rolf Tangel tot de Walkie Talkies van De Grote Markt. En van onze eigen grote kleine baas Rudo (met bijgewerkte baard) tot ADO-verslaggever Lieuwe. En verder waren er tompoucen en kwamen de jonge kinderen Kamilo en Salamo weer langs.

10.01 Zelfs de landelijke politici doen mee! Rob Jetten kom je de cadeaus persoonlijk brengen?

💝🎁💝🎁

Doe nog mee vandaag of morgen

Om een mooie @Sintvoorieder1 te berzorgen

Breng net als @RobJetten uw cadeau

Naar het Landelijk Bureau

💝🎁💝🎁 pic.twitter.com/eB4S9IfhWg — D66 Den Haag (@D66DenHaag) November 21, 2019

09.00 Hoog bezoek gister van waarnemend burgemeester Johan Remkes. Hij nam onder andere ooievaar knuffels mee!

Ooievaar knuffeltjes (en meer 🎁’s) voor kinderen die thuis geen Sinterklaas kunnen vieren, van waarnemend burgemeester Johan Remkes. #Sintvoorieder1 @DenHaagFM 🎙 pic.twitter.com/SqrhfClr7R — Anne Ruth Schussler ⚡️ (@AnneSchussler) November 20, 2019

08.05 De jonge Kamilo en Salamo waren er net als vorig jaar al vroeg bij. Voordat ze naar school moeten, kwamen ze nog een paar cadeaus brengen. Vorig jaar ging dat er zo aan toe!

07.30 Vanavond op het programma; John Medley! Zo te zien komt hij met veel cadeaus, tot vanavond!

07.10 Wat een dag was het gister! We begonnen op 1783 cadeaus en eindigden op 2860. Bekijk hier de terugblik!

07.00 Vandaag dag 4 van de actie Sintvoorieder1 op Den Haag FM! We gaan van start.