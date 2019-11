Meisje met de parel komt op nieuwe manier tot leven met eigen lied

Het beroemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer krijgt een eigen lied. Het is het eerste schilderij in het Mauritshuis dat een eigen soundtrack krijgt. Zanger Spinvis heeft het nummer geschreven en donderdagavond laat hij ‘Parel’ voor het eerst horen.

Spinvis heeft in het Mauritshuis rondgelopen om het perfecte schilderij voor zijn nummer te vinden. “Het ligt voor de hand om hier een lied over te maken”, zegt hij over het schilderij van Vermeer. “Maar ik deins er ook voor terug, omdat het zo’n groot beroemd werk is.” Toch kiest Erik de Jong, zoals Spinvis echt heet, uiteindelijk voor het Meisje met de parel.

Het nummer van De Jong is het eerste, maar zeker niet het laatste lied over een schilderij in het Mauritshuis. Ook artiesten Merol en Harrie Jekkers hebben een kunstwerk uit mogen kiezen om audio van te maken. Het Mauritshuis hoopt zo een breder publiek te enthousiasmeren voor het museum en zijn collectie.

Vier nummers per jaar

Het is de bedoeling dat er vier nummer per jaar worden uitgebracht. Elk over een eigen schilderij. Donderdagavond geeft Spinvis een miniconcert in het Mauritshuis om zijn nummer voor het eerst voor publiek te spelen. Daar mogen 25 mensen bij aanwezig zijn. Vanaf dat moment is het nummer ook online te beluisteren. En dan kan het grote publiek ‘Parel’ van Spinvis horen.