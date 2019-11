Ministerie van Defensie ontruimd vanwege rook in parkeergarage

Het ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt in Den Haag is donderdagmorgen ontruimd nadat er rook uit de parkeergarage kwam. Hierdoor staan medewerkers van het ministerie buiten te wachten tijdens het onderzoek van de brandweer.

Een woordvoerder van de brandweer kan nog niet zeggen of het hele pand van het ministerie ontruimd moest worden, of alleen de vleugel boven de parkeergarage. Ook is nog niet bekend waar de rook vandaan komt. Hier komt later meer informatie over.