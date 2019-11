Veertien tips over cold case Peternella Hanegraaff

Politie gaat veroordeelden actief opzoeken

In de decembermaand zet de politie extra in op de opsporing van voortvluchtige veroordeelden en veroordeelden die nog DNA-materiaal moeten afstaan. Ook gaan ze actief op zoek naar mensen die al heel lang boetes hebben openstaan. Al deze mensen staan gesignaleerd in het politiesysteem.

Mensen die lang boetes hebben openstaan kunnen worden opgepakt. “Dat gebeurt niet zomaar. Er gaan een aantal stappen aan vooraf. ” Checken of je nog een boete hebt openstaan of DNA moet afgeven kan hier.