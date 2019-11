The Harbour Club komt weer naar Den Haag

The Harbour Club komt terug naar Den Haag. In februari opent de nieuwste vestiging van The Harbour Club in het voormalige BINK36. Met ruim 400 zitplaatsen en een rooftop terra. The Harbour Club Den Haag krijgt dezelfde uitstraling krijgen als flagship store The Harbour Club Amsterdam Oost; te herkennen aan de grote open ruimte, de grote bar in het hart van het restaurant en een grote haai.

Joost Verhoeven, mede-eigenaar vestiging Amsterdam Oost & Den Haag: “De ligging van het restaurant is perfect, vanaf de A12 rijd je zo het grote parkeerterrein op met meer dan 300 gratis parkeerplekken en vanaf station Den Haag HS ben je maar één kilometer verwijderd van het restaurant.”

The Harbour Club Den Haag gaat naast true food en glamour ook voor duurzaamheid. Met onder andere een groot aantal zonnepanelen, inductieplaten, led verlichting en stadsverwarming, draagt zij haar steentje bij.