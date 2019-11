Veertien tips over cold case Peternella Hanegraaff

Meer in

De politie heeft veertien tips gekregen over de cold case-zaak Peternella Hanegraaff. Dat meldt de politie donderdag.

Al 23 jaar is onduidelijk wie de 75-jarige vrouw om het leven heeft gebracht. Het lichaam van de vrouw werd op zondag 17 maart 1996 gevonden in haar huis aan de Ahornstraat. Ze is meerdere keren gestoken met een aardappelschilmesje uit haar eigen keuken. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader.

In Opsporing Verzocht en Team West is aandacht besteedt aan de zaak.

Foto: Politie.