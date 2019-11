Adri Duivesteijn in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdagochtend Adri Duivesteijn te gast. De PvdA’er begon als gemeenteraadslid en wethouder in Den Haag. Hij was daarna Tweede Kamerlid, wethouder in Almere en senator. In totaal was hij van 1975 tot 2015 politiek actief. Deze week werd het boek gepresenteerd: Adri Duivesteijn. Vanzelfsprekend maar niet normaal.

In dit boek, dat gaat over wonen en bouwen in met name Den Haag en Almere, fungeert Duivesteijn als de rode draad. De auteurs Winfred en Annelies Haase duiden de maatschappelijke en culturele betekenis van een bevlogen sociaaldemocraat die op onnavolgbare wijze strijdt voor een meer sociale samenleving. In Spuigasten vertelt Duivesteijn wat zijn politieke drijfveer is.

📕Zojuist gepresenteerd: ‘Adri Duivesteijn. Vanzelfsprekend maar niet normaal’. "Dank aan de auteurs die dit bijzondere en gedreven leven op schrift hebben gesteld. En alle goeds voor jou, Adri. Blijf je roeren!” zei waarnemend bgm Johan Remkes tegen de oud-wethouder & ereburger. pic.twitter.com/plEfTKgI3R — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) November 18, 2019

Als wethouder van Den Haag stond hij aan de wieg van de bouw van het stadhuis aan het Spui. Men was midden jaren tachtig verdeeld over de bouw van het stadhuis. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad in 1987 om het stadhuis te bouwen. Vervolgens ontstond alsnog ruzie in het college tussen voor- en tegenstanders. Het leidde tot het aftreden van twee PvdA-wethouders: Adri Duivesteijn en Gerard van Otterloo. Van Otterloo overleed vorige week plotseling op 69-jarige leeftijd. Hoe kijkt Duivesteijn terug op de politieke samenwerking met Van Otterloo?

Bibliotheek aan het Spui

