Liveblog Sintvoorieder1: Magische grens van 5.000 cadeaus gepasseerd!

Den Haag FM zamelt deze week cadeaus in voor kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank en kinderen in opvanghuizen. Want elk kind verdient een cadeau op 5 december! Van 07.00 tot 21.00 uur zenden we live uit op radio en televisie vanuit Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat 82. Iedereen kan zijn cadeau live in de uitzending komen doneren. We houden je op de hoogte van dag 5 in dit liveblog. Vanmiddag om 17.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt.

Check hier alle informatie over de actie van Den Haag FM voor Sintvoorieder1.

13.09 Inmiddels al over de 5.000 Evenemento! Maar je kunt je cadeaus inderdaad vanmiddag nog langs komen brengen!

Sintvoorieder1 bij Den Haag FM. Over de 3500. Maar tot en met morgen wordt er ingezameld tot half 6, dus kom nog even langs mét cadeaus bij Beeld en Geluid Den Haag. #sintvoorieder1 #denhaagfm #sinterklaas #5december #jijbenttochookkleimgeweest https://t.co/fdaojrIvyC — Evenemento (@EvenementoVbg) November 21, 2019

12.25 Ook Robert van Asten wethouder Mobiliteit, Buitenruimte, Cultuur en Strategie kwam doneren. Bekijk onderstaand interview waarin hij verteld hoe hij vroeger Sinterklaas vierde.

12.21 Lekker druk in de studio vandaag!

Bedankt voor jullie donaties

Floortje en Pepijn van de Haagse band Alison’s Fall

Eric van der Wey van Blindentribune ADO Den Haag

Barry van de Laar en Beau Gunst van DHFM radioprogramma Achter de Haagse Duinen

Ilse Feenstra van The Hague Royals

renners bball alison fall ado doven

12.10 Wethouder Robert van Asten, bedankt!

🎁Ook wethouder @RvanAsten ging met een tas vol cadeautjes langs bij de Sintactie van @DenHaagFM #Sintvoorieder1 in Beeld en Geluid vanochtend. Al de hele week zamelen ze 🎁🧸🥁in voor kinderen die thuis geen Sinterklaas kunnen vieren.Wil je ook doneren dat kan nog tot vanmiddag pic.twitter.com/qbhFx8M5SO — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) November 22, 2019

11.57 Bedankt Astrid en Marianne van CDA Den Haag voor jullie komst en donatie.



11.46 Niet alleen aan de Haagse kinderen wordt gedacht, ook voor ons op de redactie wordt lekkers meegebracht. Bedankt voor je Koningskroon van restaurant Sana Sini en je cadeautjes Djanomi!

11.35 Wethouder Van Asten roept op om ook te komen doneren voor Sintvoorieder1. Wij zien jullie graag bij Beeld en Geluid aan de Zeestraat 82.

Een tas cadeautjes voor #Sintvoorieder1. Ga jij ook omgeven langs bij Beeld en Geluid in de Zeestraat? Zo zorgen we samen dat de Sint geen enkel Haags huisje stilletjes voorbij gaat! pic.twitter.com/lSdb0cRDXX — Robert van Asten (@RvanAsten) November 22, 2019

11.24 We zitten met onze radiostudio deze week op een prachtige locatie voor de mooie actie Sintvoorieder1. Je kan zo binnenlopen om even gedag te zeggen en uiteraard het liefst met een cadeau. Wij zitten in de foyer van Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat 82. Bedankt Tjeerd en alle andere van Beeld en Geluid voor jullie gastvrijheid!

De Sinterklaasactie van @DenHaagFM bij @BenGDenHaag is een groot succes. Veel warmhartige Hagenaars en Hagenezen kwamen deze week cadeautjes brengen. Jij ook nog vandaag? #feelgoodfriday https://t.co/p4H2z0TxpP — Tjeerd de Boer (@TjeerddeBoer) November 22, 2019

10.47 Jolanda van Knaagdierenopvang Het Knagertje bracht mooie dierenboekjes, klokken en knaagdierknuffels. Ralph Groenheyde van Trashurehunt.org bracht spelletjes die hij kocht bij Het Spellenhuis, die spontaan ook een spel doneerden. En ook luisteraar Leo Wesseling maakt kinderen blij met zijn donatie. Bedankt allemaal!

trashurehunt luisteraar knagertje

10.35 Bedankt GroenLinks Den Haag voor jullie bijdrage en komst gisteren!

10.07 Wethouder Van Asten kwam mooie cadeaus brengen, waaronder het boek Kruistocht in spijkerbroek, een klassieker uit zijn eigen tijd. En als wethouder bibliotheken, moet hij wel met een boek komen toch?

9.43 Noa van der Kaay die elke vrijdag te horen is bij Justin in Haagse Ochtendradio kwam dit keer langs voor een feministisch praatje en cadeaus! Charly Lownoise was er eerder deze week al, maar kwam met nog 3 cadeaus even snel langs. Dank beiden!

noa charly

9.24 Jake Hampel kwam samen met Karin dozen vol doneren, mede mogelijk gemaakt door Top1Toys Apeldoornselaan en zijn team Kamil Koca en Mike Messemaker. Team Jake top gedaan weer! Jullie hebben 125 Haagse kinderen blij gemaakt.

9.22 Tassenontwerper Omar Munie kwam zijn eigen ontworpen sleutelhangers doneren.

9.04 Bedankt voor jullie komst gisteren dames van de PvdA Den Haag!

https://twitter.com/PvdADenHaag/status/1197563209127006209?s=20

8.56 Ook VVD Den Haag is komen doneren! Zij vonden het heel leuk om cadeaus uit te zoeken en hebben beloofd volgend jaar weer mee te doen. Chris van der Helm bedankt voor je komst en donatie!

8.32 Afgelopen woensdag was Di-rect bij ons in de studio. Zij riepen alle Hagenaars op om ook te komen doneren. Het hele interview hadden we nog niet geplaatst, bij deze alsnog. Die had je nog tegoed van ons.

8.10 Omar Munie deed de eerste donatie van vandaag: 10 leren sleutelhangers. Thanks.

7.48 Grote bijdrage gedaan door Hart voor Den Haag/ Groep de Mos gisteren. Superbedankt!

7.22 Gisteren was een super dag! Er werd massaal gedoneerd: 1651 cadeaus heeft de één na laatste dag opgeleverd. Wie onder andere langskwamen zie je in onderstaande recap.

07.00 uur – Vandaag de allerlaatste dag van de Sintvoorieder1 inzamelactie. Kom gezellig langs met een cadeau en maak een Haags kind blij die niet vanzelfsprekend aan pakje krijgt op 5 december. Kom live doneren in de uitzending! Justin ontvangt je graag in Haagse Ochtendradio aan de Zeestraat 82 bij Beeld en Geluid Den Haag.