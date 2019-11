Staatsbosbeheer zaait 600 kilo graszaad om Malieveld te herstellen

Staatsbosbeheer is vrijdag begonnen met het herstel van het Malieveld. Tijdens de grote boeren- en bouwprotesten van de afgelopen periode kreeg het veld het zwaar te verduren. Dat kwam voornamelijk door het zware materieel waarmee de demonstranten het veld op reden. Vrijdag wordt 600 kilo snelgroeiend graszaad ingezaaid om het veld te herstellen.

Volgens Marcel van Dun van Staatsbosbeheer ligt de prioriteit nu bij het grasveld. De afgelopen dagen is er gewerkt om de grasmat te egaliseren en de grond los te maken. “Op sommige plekken ligt nog veel gras. Daar hoeven we minder te zaaien”, aldus Marcel van Dun. Op een aantal plekken op het veld is door de bouwvakkers grote hoeveelheden grond gestort. Daar is het graszaad het hardst nodig.

Aan de zijkanten van het veld waar de boeren dwars door de taluds reden om blokkades te omzeilen wordt nu nog niks gedaan. Pas in het voorjaar zijn de omstandigheden juist om daarmee aan de slag te gaan. Twee agrarische bedrijven hebben hun diensten aangeboden om de taluds te herstellen. Staatsbosbeheer heeft eerder aangegeven hiermee akkoord te gaan: “De boeren gaan zelf de randen herstellen. Ook hebben de bouwers geld beschikbaar gesteld om de rekening van het herstel te betalen. Die komt dus niet bij Staatsbosbeheer te liggen.”