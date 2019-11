6.034 kinderen krijgen cadeau dankzij actieweek van Den Haag FM voor Sintvoorieder1

6.034 kinderen krijgen dankzij de Sinterklaasactie van Den Haag FM op pakjesavond een cadeau. Het is de eindstand na een week waarin de Haagse omroep vanuit Beeld en Geluid Den Haag cadeaus inzamelde voor de Stichting Sintvoorieder1. “Het is hartverwarmend om te zien hoe de Den Haag stadsgenoten heeft willen helpen”, zegt Den Haag FM-presentator Julie Hauber over de actieweek.

De cadeaus zijn onder andere bedoeld voor kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank en kinderen in opvanghuizen. De stichting Sintvoorieder1 verspreidt de cadeaus in de komende weken onder de kinderen. “Het is echt geweldig”, zegt Esther Blom van Sintvoorieder1 over de actieweek. Nu de cadeaus zijn ingezameld gaat de vrijwilligersorganisatie Sintvoorieder1 ervoor zorgen dat alle presentjes netjes worden ingepakt en bij de juiste kinderen terecht komen.

Inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen, stichtingen en politieke partijen in Den Haag doneerden afgelopen week massaal cadeaus. De 100% Haagse stadsomroep Den Haag FM zond een week lang elke dag van 07.00 tot 21.00 uur live uit op radio en televisie vanuit Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat.

Bekijk de hoogtepunten

En we gaan beginnen! Jaarlijkse actie Sintvoorieder1 bij @DenHaagFM om kadootjes in te zamelen voor minder bedeelde kinderen. Doe mee! Live de hele week vanuit @BeeldenGeluid #DenHaag aan de Zeestraat. Met o.a. @Justinverkijk @rudoslappendel @RobKemperman #sinterklaasfeest pic.twitter.com/RtWTNznc9x — Henk Ruijl (@Henkruijl) November 18, 2019

En zo kwamen de eerste cadeaus binnen. De teller staat nu op 236!

Bedankt voor je komst en donatie vandaag Sjaak Bral!

Ik ben er straks om half 1 om mijn kadootjes te brengen. Doe je mee? Tuurlijk!! @DenHaagFM https://t.co/SeMFQ00lg2 — Sjaak Bral (@SjaakBral) November 19, 2019

Bedankt weer allemaal voor jullie komst en mooie cadeaus! Zie hieronder de hoogtepunten van de dag.



Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft een belangrijke boodschap!

Dit bericht bekijken op Instagram Een oproep van onze waarnemend burgemeester Johan Remkes! Een bericht gedeeld door Den Haag FM (@denhaagfm) op 20 Nov 2019 om 3:40 (PST)

Bedankt Hart voor Den Haag/ Groep de Mos! Voor het tweede jaar op rij weer een indrukwekkende opbrengst van jullie inzamelactie voor Sintvoorieder1.

Check hier alle informatie over de actie van Den Haag FM voor Sintvoorieder1.