Drie Haagse bedrijven officieel erkend als sociaal ondernemers

Drie Haagse bedrijven zijn officieel erkend als sociaal ondernemers. Dat zijn HaagseZwam, Ap’s Services en BBOZ. Zij ontvingen het belangrijke PSO-30+ certificaat uit handen van wethouder Bert van Alphen. Het certificaat wordt toegekend aan bedrijven waar meer dan 30% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

“Ondernemers die dit certificaat behalen, behoren tot de meest sociale ondernemingen van Nederland. Vaak gaat het om pioniers op het gebied van sociaal ondernemen, die zich vol toewijding inzetten om de kansen te vergroten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus wethouder Bert van Alphen. “Sociaal ondernemers zijn bovendien een belangrijke partij in onze aanpak om jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan een baan te helpen of naar school te begeleiden. Sociaal ondernemers helpen kandidaten die vaak lange tijd aan de zijlijn hebben gestaan vak- en werknemersvaardigheden aan te leren.”

Opdrachtnemers van de gemeente hebben de verplichting tot ‘social return’: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of opleidingsplek helpen. Als dit niet mogelijk is, kunnen zij kiezen voor een andere invulling, bijvoorbeeld door producten of diensten in te kopen bij door de gemeente erkende sociaal ondernemers, zoals HaagseZwam, Ap’s Services en BBOZ.

Foto: Gemeente Den Haag/Arnaud Roelofsz.