Festival The Other Book en Naomi van der Linden in Kunstlicht op Den Haag FM

Het wekelijkse cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 11.00-12.00 uur naast festival ‘The Other Book’ in op de bekendmaking van de Piket Kunstprijzen komende maandag, de Haagse Naomi van der Linden is kanshebber in de categorie theater.

Het festival ‘The Other Book‘ viert het onafhankelijke kunstboek, op verschillende locaties in de stad wordt het kunstboek gevierd met tentoonstellingen, workshops, lezingen, presentaties, demonstraties en films. Centraal staat de ‘Riso-revolutie’, dat zijn kunstboeken die zijn gemaakt met behulp van de ‘Risograph’ en de ‘Mimeograph’. Initiatiefnemer Lula Valletta licht het gebeuren zondagmorgen toe in Kunstlicht.

Ook is Naomi van de Linden te gast, zij werd halverwege dit jaar genomineerd voor een Musical Award in de categorie ‘beste vrouwelijke hoofdrol’ voor haar aandeel in ‘The Color Purple’. Nu is ze kanshebber voor een van de Piket Kunstprijzen, maar de geboren Haagse kijkt graag verder. Kunstlicht spreekt met haar.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: The Other Book.