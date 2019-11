GGZ-dossier Thijs H. toch naar Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg heeft toch het complete dossier van een GGZ-instelling in Limburg over Thijs H. gekregen. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM. Thijs H. heeft bekend in mei van dit jaar de 56-jarige Etsuko te hebben neergestoken in de Scheveningse Bosjes. Een paar dagen later stak hij nog twee mensen dood op de Brunssummerheide in Limburg.

Het OM wilde het dossier van de Limburgse GGZ-instelling toevoegen aan het dossier en dus betrekken in de rechtszaak tegen de 27-jarige man. De instelling weigerde dit af te geven omdat het onder beroepsgeheim zou vallen. Hierop probeerde de officier van justitie het dossier via de rechter alsnog te krijgen.

Vrijdag werd bekend dat de rechter zich er niet over hoeft uit te spreken omdat het OM de dossiers inmiddels al heeft. Volgens een woordvoerder van de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie “de stukken op een andere manier in handen gekregen”. Wat dat precies betekent wil ze niet zeggen. Ook een woordvoerder van het OM wil verder niet op de zaak ingaan.

Bekentenis

Thijs H. bekende de drie moorden toen hij de eerste keer voor de rechtbank verscheen. Hij zou een psychose hebben gehad. Tijdens de tweede zitting werd duidelijk dat het onderzoek bijna klaar was, maar dat het dossier van de GGZ-instelling nog ontbrak. Dat is er nu dus wel. Thijs H. is van eind augustus tot 11 oktober opgenomen geweest in het Pieter Baancentrum. Het observatierapport komt een dezer dagen beschikbaar voor het OM en de advocaten.