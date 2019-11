Wereldgoal Goossens zorgt voor punt ADO Den Haag tegen Willem II

Dankzij een schitterend doelpunt van John Goossens heeft ADO Den Haag een punt overgehouden aan het treffen met Willem II. De middenvelder schoot bij een 2-3 achterstand vanaf 35 meter de bal strak in de kruising. Daarmee kreeg ADO loon na werken. Willem II was een uur lang de betere ploeg in het Cars Jeans Stadion, maar door goed keepen van ADO-doelman Luuk Koopmans bleef de schade beperkt. Daarna nam ADO het heft in handen en dwong het een gelijkspel af.

De eerste minuut werd er niet gespeeld. Dit naar aanleiding van de racistische spreekkoren van de FC Den Bosch-aanhang richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Op deze manier willen de clubs aandacht vragen voor racisme in het voetbal.