Hagenaar neergestoken in Rotterdam, 17-jarige vast

Een 49-jarige Hagenaar is zaterdagavond neergestoken in Rotterdam. Dat meldt de politie. Een 17-jarige jongen is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar.

De man werd even na 20.00 uur neergestoken op de Abraham Kuyperlaan in Rotterdam. Het slachtoffer kreeg volgens de politie ruzie met een groepje jongeren dat daar rondhing en daarbij werd hij gestoken.

De politie is nog op zoek naar de andere verdachten. Er wordt sporenonderzoek gedaan en met getuigen gesproken.