Onrustige avond bij Cars Jeans Stadion

Na afloop van het in het 3-3 geëindigde duel tussen ADO Den Haag en Willem II is de ME in actie gekomen vlak buiten het Cars Jeans Stadion vanwege ongeregeldheden. Tijdens de charge is één persoon aangehouden, maar diegene is inmiddels weer vrij, laat de politie zondagochtend weten.

Na afloop van de wedstrijd werd het onrustig bij het stadion. De ME werd bekogeld met verschillende voorwerpen, zegt de politie. Over de aanleiding van de onrust kan een woordvoerder niets zeggen.

Mogelijk heeft het te maken met de slechte resultaten van ADO Den Haag. Zo waren er tijdens de wedstrijd zaterdagavond spandoeken te zien die zich tegen het beleid van de club keren, werden er aanstekers op het veld gegooid en klonk er gemor vanaf de tribunes.