Stroomstoring in Leidschenveen snel opgelost

Ruim 4000 aansluitingen in de wijk Leidschenveen hebben zondagmorgen korte tijd zonder stroom gezeten. Dat meldt netbeheerder Stedin. De oorzaak was snel gevonden, een storing in een transformatorhuisje was kapot.

De 4325 aansluitingen hadden snel weer stroom, daar Stedin de storing snel kon verhelpen. Bewoners klagen op social media dat het niet de eerste keer is dat in de Haagse wijk de stroom uitvalt.