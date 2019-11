Stroomstoring in Leidschenveen snel opgelost

500 ondernemers verwacht tijdens vierde editie ‘Den Haag Onderneemt!’

Meer in

De vierde editie van ‘Den Haag Onderneemt!’ vindt dinsdag plaats in de Fokker Terminal. Ruim 500 ondernemers worden verwacht om de thema’s van de Haagse Ondernemersagenda te bespreken: starten, groeien en doorgroeien. “Onze ambitie is het ondernemersklimaat in de stad te verbeteren”, vertelt accountmanager MKB van de gemeente Anita Verwoest op Den Haag FM.

Jasper Langbroek en Jeroen van Ditmarsch van de succesvolle brouwerij Kompaan zijn de keynote speakers, er is een grote netwerkmarkt en er zijn 18 break-out sessies over actuele thema’s zoals digitalisering, energietransitie en cyber criminaliteit. Deze avond wordt ook de Ondernemersprijs Haaglanden uitgereikt.

Vanaf 16.00 uur zijn de MKB’ers welkom in de Fokker Terminal en het event sluit om 20.30 uur af na een borrel en de netwerkmarkt. Ondernemers kunnen zich nog aanmelden voor ‘Den Haag onderneemt!’ via de website.

Foto: Gemeente Den Haag | Henriette Guest

Luister hier naar het interview met Anita Verwoest op Den Haag FM.