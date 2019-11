ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Hart voor Den Haag willen minder verkamering

ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Hart voor Den Haag maken zich zorgen over verkamering in Den Haag. De partijen dienen een initiatiefvoorstel in om de overlast van te veel kamerverhuur te beperken en daarmee de leefbaarheid in Haagse woonwijken te beschermen.

“Onze mailboxen stromen vol met klachten uit bijvoorbeeld Leyenburg en Rivierenbuurt: overbewoning, geluidsoverlast en steeds meer (wees)fietsen op smalle stoepen. Al meer dan een jaar dringen we aan op aanscherping van het kamerbewoningsbeleid, maar de wethouder blijft het voor zich uitschuiven.”

De partijen stellen onder andere voor dat maximaal 5 procent van de woningen in een wijk nog maar gebruikt mag worden voor kamerverhuur. Daarnaast stellen de fracties voor te onderzoeken hoe schaarse koopwoningen – dat zijn de relatief goedkope koopwoningen in de stad – beter beschermd kunnen worden tegen kamerverhuur. Nu worden ze volgens de partijen te vaak opgekocht door particuliere beleggers die én de prijs opdrijven én deze woningen vaak verkameren.