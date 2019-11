Dennis Weening in 2020 terug op tv bij SBS6 en TV West

Dealer aangehouden na korte achtervolging

Een 37-jarige Hagenaar is zondagavond na een korte achtervolging aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Omdat de man er vandoor ging voor de politie, probeerden agenten hem met hun surveillancewagen de weg te versperren. De verdachte viel daarbij en raakte gewond. Een geparkeerde auto raakte beschadigd.

Surveillerende agenten zagen bij een bushalte op de Hobbemastraat een man en een vrouw staan praten. Omdat de twee bij de agenten bekend waren als respectievelijk drugsdealer en –verslaafde, rees het vermoeden dat er drugs verhandeld werd. Op het moment dat er vermoedelijk een deal plaatsvond, wilden de agenten de man, die op een scooter zat, staande houden. De man ging er echter vandoor en was overduidelijk niet van plan te stoppen en zich over te geven aan de agenten.

Na een korte achtervolging besloten zij hem met hun dienstvoertuig de weg te versperren op de Brouwersgracht. De scooterrijder kon echter niet meer stoppen en kwam ten val. Direct klom hij over zijn scooter heen en ging er te voet vandoor. Tijdens zijn vlucht gooide hij, naar later bleek, een mobiele telefoon en een zakje met bolletjes, vermoedelijk verdovende middelen, weg. Hij kon korte tijd later worden aangehouden en zit nog vast voor verhoor.

Op de Brouwersgracht raakte ook een geparkeerde auto beschadigd. De eigenaar daarvan heeft een schadeformulier ingevuld voor verdere afhandeling.