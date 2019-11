Dennis Weening in 2020 terug op tv bij SBS6 en TV West

De Haagse presentator Dennis Weening gaat, na zijn vertrek bij RTL, in het nieuwe jaar aan de slag bij SBS6. Op de zender gaat hij een programma over ADHD maken. “In het programma onderzoekt Weening of zijn innerlijke onrust daadwerkelijk voortkomt uit ADHD en ondergaat hij behandelingen om meer rust te vinden”, schrijft de tv-zender. ADHDennis is vanaf dinsdag 7 januari te zien bij SBS6.

Het is niet de enige presentatieklus voor Dennis. In 2020 is hij ook te zien bij de collega’s van mediapartner Omroep West, voor dat programma gaat hij langs bij de dierenopvangcentra in Den Haag. Daarnaast maakt Dennis voor tv-zender Spike een nieuw tattooprogramma.

Dennis is vorig jaar als freelancer aan de slag gegaan, toen zijn contract bij RTL niet verlengd werd. Dat betekende onder meer dat hij het programma Expeditie Robinson niet meer mocht presenteren.