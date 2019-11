Dit zijn de winnaars van de Piket Kunstprijzen 2019

Jordan Herregraven (schilderkunst), Sara de Greef (dans) en Naomi van der Linden (toneel) hebben de Piket Kunstprijzen 2019 in de wacht gesleept. Tim Terpstra kreeg de Piket Juryprijs. Dat is maandagavond bekendgemaakt in Theater Diligentia. De winnaars ontvangen een geldbedrag van 8.000 euro en een trofee. In totaal waren er negen jonge kunstenaars genomineerd voor de Piket Kunstprijzen. De Piket Kunstprijzen worden sinds 2014 uitgereikt aan jonge talenten in de disciplines schilderkunst, dans en toneel die een binding hebben met Den Haag.

Jordan Herregraven (Phoenix, USA, 1990)

De vakjury over Joran Herregraven: “Jordan gaat grote thema’s niet uit de weg en valt op door zijn originele materiaalkeuze en grote materiaalbeheersing. Rigoureus op een stille manier, slaagt hij erin zijn eigen universum te bouwen, waarbinnen alles op zijn plaats valt.”

Sara de Greef (Amersfoort, 1998)

Sara de Greef is volgens de vakjury een natural-born creator. “Haar drang om dans te creëren is onstuitbaar. Sara is ook een digital native, zodat haar scheppingsdrang is gedocumenteerd in een stroom aan online filmpjes. Het meeste werk creëert zij voor de danser die altijd bij de hand is: Sara zelf. In deze intieme mini-choreografieën laat ze zien dat ze in staat is zichzelf te onderzoeken en welke vlucht haar werk daarbij kan nemen.”

Naomi van der Linden (Den Haag, 1990)

“Naomi heeft zich op een indrukwekkende manier ontwikkeld van een veelbelovende studente met een prachtige stem tot een volwassen vakvrouw, die opvalt door haar power, diepgang en engagement”, zegt de vakjury over Naomi van der Linden. “Ze weet wat ze doet en waar ze voor staat. Behalve als performer is ze ook actief als theatermaker. Hierin laat zij een intrigerende andere kant van haar artistieke persoonlijkheid zien, die aandacht, uitdaging en stimulans verdient.”

Tim Terpstra (Voorburg, 1987)

Met de Piket Juryprijs beloont de jury een persoon vanwege zijn of haar activiteiten op cultureel gebied in de Haagse regio, met name als deze gericht zijn op of ten gunste komen van jonge kunstenaars.

Foto: Bovenin: Jordan Herregraven (schilderkunst), Sara de Greef (dans) en Naomi van der Linden (toneel). Foto’s van Hessel Waalewijn.