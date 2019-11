Eneco-aandelen leveren Den Haag 675 miljoen euro op

Het Japanse consortium Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc neemt Eneco over. Dat levert Den Haag, dat 16,55 procent van de aandelen in het energiebedrijf heeft, 675 miljoen euro op. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de Haagse gemeenteraad.

De gemeenten die aandelen hadden in Eneco besloten tweeënhalf jaar geleden het bedrijf te willen verkopen. Het bedrag dat het Japanse consortium over heeft voor het energiebedrijf is veel hoger dat steeds werd verwacht. Hoewel de gemeenten die eigenaar waren, daar zelf nooit officieel mededelingen over deden, was de verwachting van deskundigen dat Eneco rond de 2,5 tot 3 miljard euro waard was.

De opbrengst voor de gemeente is daarmee ook veel hoger dan waar aanvankelijk in het stadhuis rekening mee werd gehouden. In de wandelgangen ging daar steeds een bedrag van 300 tot 400 miljoen rond.

Duurzaamheidsbeleid

Den Haag heeft steeds gezegd een flink deel van het geld dat via de verkoop van Eneco binnenkomt te willen gebruiken voor duurzaamheidsbeleid. Ook wil Den Haag met een deel van het geld de ambitieuze plannen op het gebied van mobiliteit financieren. Zo moeten er onder meer nieuwe tram- of lightrailverbindingen komen van de Binkchorst naar Scheveningen en richting Zuidwest.