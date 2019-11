Overleden man gevonden in auto in de Radarstraat

Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Het OM verwijt hem het witwassen van 1.500.000 euro. Dat geld is niet uit legale inkomsten te verklaren en is overgeboekt naar China. Drie inmiddels ex-werknemers van het restaurant hoorden taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij zouden hun bankrekeningen hebben laten gebruiken voor het witwassen.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de voormalig eigenaar van het wokrestaurant de drie werknemers met een tewerkstellingsvergunning naar Nederland heeft laten overkomen. Ze gingen in het wokrestaurant werken. Het vermoeden is dat de eigenaar van het restaurant de werknemers hielp met het openen van bankrekeningen. Hij zou hebben geregeld dat hij kon beschikken over de bankpassen en pincodes van de werknemers. Via de rekening van een van de werknemers werd ruim 850.000 euro overgemaakt naar China, via de rekening van een tweede werknemer 550.000 euro en via de rekening van een derde werknemer 90.000 euro.

Het vermoeden is dat de gelden afkomstig waren van misdrijf. Althans, van een legale afkomst is niet gebleken en door de gelden via de rekeningen van zijn werknemers naar het buitenland over te maken, zou de restauranteigenaar hebben geprobeerd om de vermoedelijk criminele herkomst te verhullen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.