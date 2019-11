Opnieuw piet-posters te zien in Den Haag

In Den Haag zijn sinds afgelopen weekend opnieuw piet-posters te zien. Deze keer is daarop een witte piet te zien, het is een tegenreactie op posters die rond de intocht van Sinterklaas in de stad te zien waren.

Naast de witte piet is de volgende tekst te lezen: “Vunzige Deuntjes <3 Den Haag. Niet van racisme.” De initiatiefnemers zeggen op Den Haag FM op deze manier een statement te willen maken “tegen racisme, en voor een inclusief Sinterklaasfeest”. Vunzige Deuntjes is als organisatie in de stad onder meer verantwoordelijk voor het organiseren voor feesten in het Paard en het Green Garden Festival op het Malieveld.

De nieuwe posters met een witte piet zijn een reactie op posters die in Den Haag te zien waren op de dag van de Haagse Sinterklaasintocht. Toen was een poster te zien met daarop Jerry Afriyie, de frontman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), als zwarte piet. “Den Haag <3 zwarte piet. Niet van zeurpieten”, was op de poster te lezen.

Luister hier naar het gesprek met Thomas Gurney-Champion van Vunzige Deuntjes op Den Haag FM.