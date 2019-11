Overleden man gevonden in auto in de Radarstraat

Aan de Radarstraat in Den Haag is maandagavond rond 21.15 uur het levenloze lichaam van een man gevonden in een auto.

Het gebied rondom de auto is afgezet. Medewerkers van de Forensische Opsporing zijn ter plaatse en doen onderzoek. Wie de man is en hoe hij om het leven is gekomen is niet bekend.

Meer informatie volgt volgens de politie later.