SP Den Haag: Steek Eneco-miljoenen in verduurzamen huurwoningen

De verkoop van energiebedrijf Eneco aan het Japanse consortium Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc was een verrassing voor de SP in de Haagse gemeenteraad. “Het is een volgende, grote multinational”, zegt SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de verkoop. Hij vermoedt dat de hoogte van het bod de doorslag heeft gegeven voor een verkoop aan Mitsubishi: “De groene ambities zijn onduidelijk.”

Als het aan Hoefsloot ligt gaat het geld geïnvesteerd worden in duurzaam wonen, zoals het beter isoleren van huurwoningen. Rick ziet hij graag dat Haagse woningcorporaties ondersteund worden door verduurzaming te gaan voorfinancieren, al mogen huren daardoor niet omhoog gaan. “Tot nu toe komen duurzaamheidsmaatregelen bij mensen met een dikke portemonnee terecht, ook de rest van de bevolking moet er in mee kunnen.”

Als het aan de SP had gelegen was het energiebedrijf helemaal niet verkocht: “Er is nu wel een bak geld, maar anders hadden we decennialang kunnen rekenen op dividendopbrengst. Het had nooit verkocht mogen worden.”

Luister hier naar het gesprek met Rick Hoefsloot op Den Haag FM.