Barney treft Amerikaan Young in eerste ronde WK-darts

Raymond van Barneveld mag het in de eerste ronde van het PDC wereldkampioenschap darts opnemen tegen de Amerikaan Darin Young. Als Barney wint dan speelt hij in de tweede ronde tegen Jeffrey de Zwaan. Leidschendammer De Zwaan hoeft door zijn hoge positie op de wereldranglijst tijdens de eerste ronde niet in actie te komen. Het WK darts is van 13 december tot 1 januari in het Londense Alexandra Palace.

Darin Young speelt mee op het WK omdat hij de hoogst gekwalificeerde Amerikaan is van het Championship Darts Circuit (competitie van Noord-Amerika). Young deed negen keer eerder mee aan het WK. Hij haalde één keer de tweede ronde. Het WK is het laatste officiële toernooi van Van Barneveld. De laatste partij die hij in Ally Pally speelt is ook zijn laatste wedstrijd als profdarter.

Vorig jaar werd de Haagse dartlegende tijdens zijn eerste wedstrijd op het WK meteen uitgeschakeld door de Litouwse debutant Darius Labanauskas. De darter uit de Baltische staat stond op dat moment 108ste op de wereldranglijst.