Boek ‘Alles is Film’ biedt kijkje achter de schermen in filmwereld

Haagse filmjournalist Robbert Blokland is een van de schrijvers die heeft meegewerkt aan het boek ‘Alles is Film’ dat woensdag uitkomt. De presentatie vindt dinsdagavond plaats in Amsterdam.

“Het boek beschrijft alles wat er achter de schermen gebeurt voordat een film af en in de bioscoop te zien is”, vertelt Robbert op Den Haag FM. Zes schrijvers hebben vier maanden lang gewerkt aan Alles is Film en legt het complete proces rond het maken van een film uit.

Dit gebeurt met name anekdotisch. “We hebben veel verhalen verzameld van grote namen uit de film wereld. Bijvoorbeeld Paul Verhoeven over regisseren, Carice van Houten over acteren en Junky XL over het schrijven van filmmuziek.” Het boek Alles is Film ligt vanaf woensdag in de winkel.

Luister hier het interview met Robbert Blokland.

20191126 ALLES IS FILM